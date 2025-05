Ex-Tennisprofi Serena Williams (Archivbild). (John Minchillo / AP / dpa / John Minchillo)

Williams hatte ihre Karriere vor drei Jahren beendet. Sie gewann neben ihren 23 Grand-Slam-Titeln Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Sydney (2000), Peking (2008) und London (2012). Williams sei ein bleibendes Symbol für Entschlossenheit, Widerstandsfähigkeit und Inspiration, schrieb das US-Komitee in der Mitteilung.

Teil der "Class of 2025" sind unter anderem noch Ex-Sprinterin Allyson Felix, der frühere Ski-Rennläufer Bode Miller sowie der frühere Basketball-Trainer Mike Krzyzewski. Gemeinsam mit Felix, die in ihrer Karriere elf olympische Medaillen gewann, oder Krzyzewski, der die US-Basketballnationalmannschaft 2008, 2012 und 2016 zu Gold führte, soll Williams am 12. Juli in Colorado Springs geehrt werden.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.