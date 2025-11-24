Titel-Hattrick

Das Team setzte sich im Finale in Bologna gegen Spanien mit 2:0 durch. Matteo Berrettini brachte Italien mit einem Sieg gegen Pablo Carrena Busta in Führung. Flavio Cobolli gewann im Anschluss gegen Jaume Munar.
Damit dominierte Italiens Tennis-Auswahl auch ohne Topstar Jannik Sinner wie schon 2023 und 2024 das Mannschaftsturnier. Das hatten zuletzt die USA geschafft, die von 1968 bis 1972 sogar fünfmal in Serie gewinnen konnten.
Spanien hatte im Halbfinale gegen das deutsche Team gewonnen.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.