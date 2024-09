Alexander Zverev erreicht bei den US-Open das Viertelfinale. (Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa)

Einen Schreckmoment erlebte der Olympiasieger von 2021, als er im letzten Satz umknickte. Nach dem Spiel gab er aber Entwarnung, er habe sich nicht verletzt. Auch eine Invasion von großen Insekten kurz vor Schluss konnte Zverev nicht aus dem Konzept bringen. In der Runde der letzten Acht trifft er nun auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, gegen den er zuletzt in Wimbledon verloren hatte. Wie der Tennisverband ATP mitteilte, hat die deutsche Nummer 1 durch das Erreichen des Viertelfinales bei den US Open schon jetzt einen Platz beim ATP-Finalturnier der besten acht Profis Mitte November sicher.

Bei den Frauen scheiterte Titelverteidigerin Coco Gauff überraschend im Achtelfinale. Die 20 Jahre alte US-Amerikanerin unterlag ihrer Landsfrau Emma Navarro mit 3:6, 6:4, 3:6 und verließ anschließend unter Tränen den Platz.

