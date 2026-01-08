Krisenmanagement
Tennisspiel während des Stromausfalls: Berlins Regierender Bürgermeister Wegner in der Kritik

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner steht wegen seines Krisenmanagements zu Beginn des mehrtägigen Stromausfalls in Teilen der Stadt in der Kritik. Der CDU-Politiker hatte eingeräumt, entgegen vorheriger Erklärungen am ersten Tag des Ausfalls Tennis spielen gegangen zu sein.

    Berlins Regierender Bürgermeister Wegner (Archivbild) (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)
    Außerdem wird ihm vorgeworfen, nicht umgehend in die Stadtteile gefahren zu sein. Die Opposition bemängelte parteiübergreifend das Verhalten Wegners. Der Spitzenkandidat des Koalitionspartners SPD für die Abgeordnetenhauswahl im September, Krach, nannte Wegners Verhalten inakzeptabel.
    Nach dem Anschlag auf eine Kabelbrücke waren in Berlin seit Samstagfrüh bis zu 45.000 Haushalts ohne Strom. Die Versorgung ist seit Mittwochnachmittag wieder vollständig hergestellt. Eine linksextremistische Gruppe hat sich zu der Tat bekannt.
