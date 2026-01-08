Krisenmanagement

Außerdem wird ihm vorgeworfen, nicht umgehend in die Stadtteile gefahren zu sein. Die Opposition bemängelte parteiübergreifend das Verhalten Wegners. Der Spitzenkandidat des Koalitionspartners SPD für die Abgeordnetenhauswahl im September, Krach, nannte Wegners Verhalten inakzeptabel.
Nach dem Anschlag auf eine Kabelbrücke waren in Berlin seit Samstagfrüh bis zu 45.000 Haushalts ohne Strom. Die Versorgung ist seit Mittwochnachmittag wieder vollständig hergestellt. Eine linksextremistische Gruppe hat sich zu der Tat bekannt.
