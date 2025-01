Madison Keys nach ihrem Sieg bei den Australian Open (AFP / MARTIN KEEP)

Keys verhinderte damit den dritten Triumph in Folge der Weltranglistenersten Sabalenka beim Turnier in Australien. Die 29 Jahre alte Keys sicherte sich ein Preisgeld von mehr als zwei Millionen Euro. Sie hatte vor Turnierbeginn bereits sechsmal das Halbfinale und einmal das Finale eines Majors erreicht, den Titel aber nie gewinnen können - im 46. Anlauf klappte es nun. In Melbourne hatte sie in der Vorschlussrunde zuvor auch die Weltranglistenzweite Iga Swiatek besiegt.

