Frankfurter Flughafen

Lange war das Terminal drei eine Baustelle. (picture alliance/dpa/Stefan Rebscher/Fraport | Stefan Rebscher)

Rund vier Milliarden Euro hat das Gebäude im Süden des größten deutschen Flughafens gekostet. Das ist es rund ein Viertel teurer, als eigentlich geplant war. Außerdem sollte das Terminal bereits vor vier Jahren öffnen. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich der Bau.

Die Initiative Klima-, Umwelt- und Lärmschutz im Luftverkehr kritisierte, der Ausbau ginge einher mit der Zerstörung von Umwelt und Klima sowie der Gesundheit und Lebensqualität der Flughafenanwohner. Positive Stimmen kommen hingegen vom Flughafenverband ADV. Hauptgeschäftsführer Beisel sagte, der Wirtschaftsstandort Deutschland gewinne mit dem neuen Terminal drei eine hochleistungsfähige Infrastruktur.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.