Wohin steuert Afghanistan - und wer hat die Macht oder ringt um Einfluss? Neben Terrorgruppen wie IS und El-Kaida sehen angesichts der Machtübernahme der Taliban auch Splittergruppen wie ISIS K eine Gelegenheit, sich einen neuen Platz zu verschaffen und eine neue Einflusssphäre zu generieren, sagte der Sicherheitsexperte Nicolas Stockhammer im Dlf.

Während die Taliban "jetzt in einer Art Regierungsverantwortung sich konsolidieren müssen und nach außen hin gemäßigter geben", so der Forscher, gelte ein solches "Restriktionsparadigma" nicht für ISIS K und andere Gruppen, "die hier volatil agieren und ihrem Tun dadurch Rechtfertigung geben, dass sie Einflusssphären gewinnen wollen". Stockhammer leitet und koordiniert an der Donau-Universität Krems ein Forschungscluster, das sich unter anderem mit Terrorismusbekämpfung und Geheimdiensten beschäftigt.

Das vollständige Interview:

Sandra Schulz: Es scheint ja sehr ernst zu nehmende Hinweise zu geben auf drohende Anschläge am Flughafen von Kabul oder an Sammlungspunkten in der Stadt. Was ist Ihre Einschätzung? Welche Gruppe ist das, die da jetzt Attacken plant oder planen könnte? ISIS K – müssen wir diese Gruppe jetzt kennen?

Nicolas Stockhammer: Ja. Weil der IS natürlich in der Region relativ geschwächt war in den letzten Jahren, hat sich diese Gruppierung herausgebildet, die auch nachweislich mit dem sogenannten Haqqani-Netzwerk kooperiert und ein Gegengewicht etablieren möchte gegenüber der in der Region seit langem beständigen El-Kaida, die auch tief in den Strukturen der Taliban drinsteckt, etwas entgegenzusetzen und aufzubauen mit der Zielsetzung, hier für Unruhe zu sorgen. Auf der Metaebene ist noch dieses Wechselspiel zwischen Pakistan und Afghanistan zu betrachten und es mehren sich die Stimmen, dass die pakistanische Führung den IS instrumentalisieren möchte, um die Taliban mehr ans Gängelband zu nehmen, weil man befürchtet, dass mit einer weiteren Etablierung der Taliban im Land eine Konsolidierung einhergehen könnte und man die Taliban dann nicht mehr so kontrollieren könnte von Seiten Pakistans.

Schulz: ISIS K, der uns ja schon vorher bekannte IS, El-Kaida und die Taliban, das scheint jetzt ein Geflecht von Interessen zu sein. Können Sie uns da beim Sortieren helfen?

Stockhammer: Das ist natürlich immer recht schwierig, aus der Distanz das zu betrachten. Aber es entwickelt sich gerade eine Art Wechselspiel, wo die Hauptakteure der IS und vor allem El-Kaida um die Vorherrschaft in Afghanistan rittern, und Splittergruppen wie ISIS K dann ihre Gelegenheit sehen, sich hier in diesem Vakuum einen neuen Platz zu verschaffen und eine neue Einflusssphäre zu generieren. Das bedeutet, derzeit würde ich einschätzen, dass El-Kaida nach wie vor die Nase vorne hat in diesem Kampf um dschihadistische Deutungshoheit, aber es ist nicht auszuschließen, dass Splittergruppen entstehen, dass sich hier neue Synergien entwickeln. Und schlussendlich gibt es auch die These, dass am Ende des Tages alle unter dem gemeinsamen Banner des Dschihadismus vielleicht für die Taliban in der Region sich zusammentun könnten.

"Überschneidungspunkte" zwischen verschiedenen Kräften

Schulz: Synergien, sagen Sie. Aber im Moment sieht es ja doch eher nach einem Machtkampf aus. Oder sehen Sie das anders?

Stockhammer: Ja, derzeit sieht es nach einem Machtkampf aus. Aber am Ende des Tages wird die strategische Vernunft auf Seiten der Extremisten Einzug halten und man wird sehen, dass man nur mit vereinten Kräften nachhaltig substanziell Einfluss üben kann und eigene Interessen bespielen kann. Es gibt natürlich diverse Überschneidungspunkte, wobei aber, gerade wenn wir den IS sehen – das wurde auch im Beitrag erwähnt -, wir eine längere Geschichte in Afghanistan von kleiner dimensionierten terroristischen Attacken hatten, die vor allen Dingen gegen die schiitische Bevölkerungsgruppe ausgerichtet waren, gegen die Minderheit dort.

Schulz: Heißt das aktuell: Wenn wir jetzt nur über Afghanistan sprechen, auch wenn die Frage so zu stellen vielleicht nicht unbedingt wie Musik in unseren Ohren klingt, sind dann die Taliban, gemessen an dieser Gruppe ISIS K, noch das kleinere Übel?

Stockhammer: Das wäre möglich, weil natürlich die Taliban jetzt in einer Art Regierungsverantwortung sich konsolidieren müssen und nach außen hin gemäßigter geben werden, wenngleich das nicht ausschließt, dass es nach wie vor Menschenrechtsverletzungen geben wird. Aber es wird eine Art Druck erzeugt auf die Mitglieder, dass man hier sich gegenüber dem Westen als moderat geriert. Dieses Restriktionsparadigma ist natürlich nicht gültig für ISIS K und andere Gruppen, die hier volatil agieren und ihrem Tun dadurch Rechtfertigung geben, dass sie Einflusssphären gewinnen wollen.

Schulz: Ehrlicherweise gibt es dann keine besonders großen Chancen für die Taliban, diese Gruppe ISIS K unter Kontrolle zu bekommen?

Stockhammer: Das würde ich so nicht sehen, weil mittelfristig natürlich die Taliban als regionaler Stakeholder, der auch Unterstützung von außen bekommen wird, auch finanzielle Zuwendungen vom Westen, um die eigenen Interessen noch irgendwie am Leben zu erhalten, langfristig als der wahrscheinlich überlebende Akteur in der Region feststehen dürfte. Das heißt, solche terroristischen Fraktionen werden immer mit den Taliban irgendwie ein Auslangen finden müssen, oder sie werden noch weiter zurückgedrängt in die Klandestinität. Aber da wird dann natürlich die Einflusssphäre dieser Terrorzellen oder Strukturen kleiner gehalten.

Schulz: Herr Stockhammer, wir haben in den letzten Tagen sehr viel darüber diskutiert, warum der Westen, warum die westlichen Hauptstädte so überrascht waren von diesem Durchmarsch der Taliban. Weil Sie sich ja auch mit den Geheimdiensten beschäftigen, auch an Sie noch mal die Frage: Welche These ist wahrscheinlicher, dass die Geheimdienste keine Ahnung hatten, oder dass die Geheimdienste nicht ernstgenommen wurden?

Stockhammer: Ich würde eher für letztere These plädieren, wenngleich der Überraschungsfaktor, was die Geschwindigkeit betrifft, denke ich, auch in diesem nachrichtendienstlichen Bereich für einige Fragen gesorgt haben dürfte, weil man nicht mit dieser sehr, sehr schnellen Vorrückbewegung in dieser Intensität gerechnet haben dürfte und vor allem mit dem substanziellen Kollaps jedweder Gegenkräfte in der Region. Das heißt, man hat zwar ganz klar gesehen, dass die Taliban nicht mehr aufzuhalten sein dürften; man hat aber die Kapazitäten der Taliban offenbar doch graduell auch unterschätzt.

Steigende Terrorgefahr "mittelfristig nicht auszuschließen"

Schulz: Heißt aber umgekehrt auch, wenn diese Geheimdienstwarnungen jetzt so ernst genommen werden, dass auch diese Evakuierungsaktionen relativ schnell stoppen. Vorgestern hat die G7 noch über den 31. August oder eine mögliche Verlängerung verhandelt. Jetzt sehen wir, dass viele Hauptstädte schon heute oder morgen ihre Evakuierungsaktionen zum Ende bringen wollen. Das heißt, diese Botschaft ist angekommen, die Geheimdienste werden da jetzt ernster genommen?

Stockhammer: Das hoffe ich doch sehr, weil sie sind Augen und Ohren vor Ort, und diese Berichterstattungen sind der einzige Strohhalm, an den sich jetzt Regierungen im Westen klammern können, und sie müssen ihre Maßnahmen ganz manifest danach ausrichten und danach trachten, so schnell als möglich noch im Raum befindliche Personen, die man evakuieren möchte oder muss, baldigst aus der Region herauszuholen.

Schulz: Lassen Sie uns noch auf das große Bild schauen. Diese Entwicklungen, die wir dort sehen: Afghanistan, Sie haben Pakistan angesprochen, Sie haben das Wort Synergieeffekte in den Mund genommen. Heißt das, dass auch in Europa die Terrorgefahr dann wieder steigen könnte?

Stockhammer: Das ist mittelfristig nicht auszuschließen. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, ob Afghanistan Rückzugsort oder Nährboden gewisser terroristischer Gruppen werden wird, oder ob die Taliban alles unter der eigenen Flagge einstreifen werden und sich, wie sie es auch immer getan haben, auf den Kampf gegen den nahen Feind, nur regional beschränken werden und dort Macht ausüben, oder ob sie das dschihadistische Narrativ weiter kultivieren werden und den fernen Feind bekämpfen, durch terroristische Gruppen wie El-Kaida oder den IS, die sich nachhaltig dort etablieren werden und vielleicht das als operative Basis annehmen könnten.

Schulz: Denken Sie, dass diese Frage jetzt aktuell noch offen ist, da die Töne der Taliban-Vertreter, die wir gehört haben, bisher eher moderat waren?

Stockhammer: Aus meiner Sicht dürften die Taliban strategisch ganz klar erkannt haben, dass sie jetzt sich nach außen hin zumindest moderat geben müssten, und Anschläge, die auf die Region zurückführbar wären, irgendwo in Europa, im Westen oder auch in den USA, wären natürlich ein Show Stop. Das würde auch zugleich bedeuten – das wurde auch im Beitrag angesprochen -, dass jedwede Alimentationszahlungen oder Unterstützungsleistungen des Westens sofort gestoppt werden würden, und das können sich die Taliban auch ökonomisch nicht leisten.

