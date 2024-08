Solingen

Terrororganisation IS reklamiert Attentat für sich

Die Terrorganisation "Islamischer Staat" reklamiert das Messerattentat von Solingen für sich. Laut ihrem Propaganda-Kanal bezeichnete sich der Täter als "Soldat des IS", der - so wörtlich - Rache für Muslime in Palästina und anderswo geübt habe. Die Polizei bestätigte eine Festnahme in einer Flüchtlingsunterkunft. Tatzusammenhänge würden nun geprüft.