Frankfurt/M.

Die Bundesanwaltschaft wirft Reuß und den acht weiteren Angeklagten Mitgliedschaft in oder die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung sowie die Planung eines gewaltsamen Angriffs auf das Reichstagsgebäude in Berlin vor.

Die Verteidigung stellte in einem Antrag die Teilung des Verfahrens auf die Oberlandesgerichte in Stuttgart, Frankfurt am Main und München infrage. Beratungsgeheimnis und transparente Urteilsfindung seien dadurch gefährdet.

In Stuttgart wird seit Ende April gegen den sogenannten militärischen Arm der Gruppierung verhandelt. In Frankfurt stehen die vermuteten Rädelsführer vor Gericht. Der Prozess in München beginnt Mitte Juni.

