Südosteuropa

Bei dem Einsatz in der südserbischen Stadt Novi Pazar habe sich der Mann seiner Festnahme entziehen wollen und das Feuer auf die Polizisten eröffnet, berichtete der staatliche Sender RTS unter Berufung auf das Innenministerium. Die Beamten hätten das Feuer erwidert und den Mann erschossen. Die Ermittler waren auf ihn aufmerksam geworden, weil er einen zum Islam konvertierten Serben bei sich beherbergt hatte. Dieser griff Ende Juni mit einer Armbrust einen serbischen Wachbeamten der israelischen Botschaft in Belgrad an.

Dem Bericht zufolge handelt es sich bei dem nun Getöteten um einen serbischen Bosniaken. Die zu großen Teilen moderate muslimische Volksgruppe ist eine Minderheit in Serbien; im benachbarten Bosnien-Herzegowina stellt sie die Bevölkerungsmehrheit.

