Anschlagspläne auf israelische Botschaft

Terrorverdächtiger soll Ermittlungsrichter vorgeführt werden

Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen mit Anschlagsplänen auf die israelische Botschaft in Berlin will die Bundesanwaltschaft den Mann am Nachmittag einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorführen. Sie erklärte in Karlsruhe, der Libyer habe den Angriff mit Schusswaffen durchführen wollen.