Nach Razzien in Belgien

Sie werden beschuldigt, einen Anschlag vorbereitet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte. Mutmaßlich stehen sie demnach in Verbindung zu einer in Zentralasien aktiven Gruppierung der Terrormiliz IS. Belgische Ermittler hatten am Donnerstag Objekte in neun Städten durchsucht, darunter Antwerpen, Gent und Lüttich. Dabei waren sieben Menschen in Gewahrsam genommen worden. Bei allen handelte es sich den Justizangaben zufolge um Tschetschenen.

Die Razzien standen nach Angaben aus Behördenkreisen nicht in Zusammenhang mit Anschlagsplänen gegen die gestern Abend eröffneten Olympischen Spiele.

