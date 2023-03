Britischer Geheimdienst

Der britische Geheimdienst hat die Terrorwarnstufe für Nordirland heraufgesetzt (hier ein Bild des Parlamentes in Belfast). (Liam Mcburney/PA Wire/dpa)

Damit gilt ein Anschlag in der britischen Provinz nun als "sehr wahrscheinlich". Der für Nordirland zuständige Minister Heaton-Harris sagte in London, eine kleine Anzahl von Personen sei entschlossen, politisch motivierte Gewalt auszuüben. Zuletzt war ein Polizist in der Stadt Omagh durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zielen auf eine Splittergruppe der aufgelösten Untergrundorganisation IRA.

In Nordirland steht der 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens bevor, das damals wesentlich zu einer Beruhigung des Konfliktes in der Provinz beitrug. Auch US-Präsident Biden wird zu den Feierlichkeiten erwartet.

Zuletzt hatte es zudem eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien über das lange Zeit umstrittene Nordirland-Protokoll im Rahmen des Brexit-Vertrages gegeben.

