Nach negativer Bürgerbefragung

Tesla hält an Erweiterungsplänen in Grünheide fest

Der Elektroauto-Hersteller Tesla hält trotz eines Neins bei der Bürgerbefragung an seinen Plänen fest, das Fabrikgelände in Grünheide zu erweitern. Das Unternehmen deutete aber Kooperationsbereitschaft an. Zuvor hatte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke an Tesla appelliert, die Ablehnung der Bürger ernst zu nehmen.