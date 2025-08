E-Auto-Bauer

Tesla-Chef Musk will das Urteil anfechten (Archivbild). (picture alliance / AP / Patrick Pleul)

Der Unfall ereignete sich im April 2019, als ein Mann mit seinem Tesla mit etwa 100 Kilometern pro Stunde über eine Kreuzung gefahren und in einen geparkten Chevrolet geprallt war. Dessen Insassen standen neben dem Wagen am Seitenstreifen. Eine der beiden Personen wurde dabei getötet, die andere schwer verletzt. Die Geschworenen sprachen der Familie der verstorbenen Person und dem Verletzten 129 Millionen Dollar Schadenersatz zu, wovon Tesla ein Drittel zahlen müsse, also 43 Millionen. Hinzu kommt eine weitere Strafzahlung in Höhe von 200 Millionen Dollar, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Tesla-Chef Musk sagte in einer ersten Stellungnahme, man werde das Urteil anfechten.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.