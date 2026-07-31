Grünheide
Tesla stellt 1.000 Menschen neu ein

Der US-Elektroautohersteller Tesla hat in seinem deutschen Werk in Grünheide mit der Aufstockung der Mitarbeiterzahl begonnen.

    Arbeiter montieren in der Produktionshalle der Tesla-Gigafactory in Grünheide (Brandenburg) ein Elektrofahrzeug vom Typ Tesla Model Y.
    Arbeiter in der Produktionshalle der Tesla-Gigafactory in Grünheide/Brandenburg. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)
    Nach Angaben des Unternehmens wurden 1.000 Menschen eingestellt. Ab Oktober sollen 1.000 weitere dazukommen. Im April hatte Tesla angekündigt, die Produktion angesichts der gestiegenen Nachfrage deutlich auszuweiten. In Grünheide könnten nach der Aufstockung des Personals 375.000 Fahrzeugen pro Jahr hergestellt werden.
    Außerdem investiert Tesla in die Batteriezellfertigung und will in diesem Bereich 1.500 neue Arbeitsplätze schaffen.
    Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.