Nach Angaben des Unternehmens wurden 1.000 Menschen eingestellt. Ab Oktober sollen 1.000 weitere dazukommen. Im April hatte Tesla angekündigt, die Produktion angesichts der gestiegenen Nachfrage deutlich auszuweiten. In Grünheide könnten nach der Aufstockung des Personals 375.000 Fahrzeugen pro Jahr hergestellt werden.
Außerdem investiert Tesla in die Batteriezellfertigung und will in diesem Bereich 1.500 neue Arbeitsplätze schaffen.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.