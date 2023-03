Elektroautos

Elektrofahrzeuge der Marke Tesla stehen vor dem Werk in Brandenburg. (Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa)

Möglich werden solle dies vor allem durch innovative Herstellungsmethoden und kleinere Fabriken, teilte Konzernchef Musk bei einer Präsentation in der Tesla-Zentrale im texanischen Austin mit. Musk gab zudem bekannt, dass Tesla den Bau eines neuen Werks in Mexiko plane. Die neue Anlage bedeute nicht, dass an anderen Fabriken weniger produziert werde, erklärte die Unternehmensführung. Vielmehr erwarte Tesla, die Produktion ausweiten zu können.

