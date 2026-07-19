Autoindustrie

Hintergrund sind eine wachsende Nachfrage für die Elektroautos und eine Gewinnsteigerung, wie aus dem Geschäftsbericht der Brandenburger Konzerntochter hervorgeht. Tesla hatte für dieses Jahr bereits das Ziel ausgegeben, seine Produktion in Grünheide auf bis zu 7.500 Fahrzeuge pro Woche hochzufahren. Das wären 375.000 Autos im Jahr. Auch die Batteriezellfertigung soll ausgebaut werden. Insgesamt sollen 3.500 neue Arbeitsplätze entstehen.
Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.