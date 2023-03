Binnenschiffe sind das Rückgrat der Versorgung mit Massengütern in Deutschland. (AFP / INA FASSBENDER)

Wissenschaftler des Duisburger Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme haben den Prototypen entwickelt. Das Schiff mit einer Standardlänge von 100 Metern wurde unter anderem mit Kameras, Laserscannern und anderen Sensoren ausgestattet. Sie erfassen die Umgebung sowie die Betriebsdaten des Schiffes. Auf Basis der Daten wird ein kollisionsfreier Kurs berechnet, den das automatische Steuerungssystem umsetzt.

Ein Schiffsführer, der zur Not eingreift, muss nach Angaben des Instituts aber zur Sicherheit nach wie vor an Bord sein. Langfristig soll die Forschung zum autonomen Fahren eine Antwort auf den Fachkräftemangel in der Binnenschifffahrt liefern.

