Zudem seien ein elektromagnetisches Waffensystem und Kohlefasersprengköpfe erprobt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf das Militär. Die Regierung in Südkorea hatte bereits gestern von mehreren Raketentests des Nachbarlandes berichtet und ein Dringlichkeitstreffen des Sicherheitsrates einberufen.
Die nordkoreanischen Raketentests stellen einen Verstoß gegen Resolutionen der Vereinten Nationen dar. Die Tests erfolgten, während die Führung in Pjöngjang ihre Rhetorik gegenüber Südkorea verschärft und das Land als feindlichen Staat bezeichnet.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.