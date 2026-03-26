Wie in einer Live-Übertragung aus dem norwegischen Andöya zu sehen war, wurde der Countdown abgebrochen. Der Grund ist nicht bekannt. Der Start war wegen des Wetters bereits mehrfach verschoben worden.
Das Raumfahrt-Start-Up Isar Aerospace aus Ottobrunn bei München baut Trägerraketen für den Transport kleiner und mittelgroßer Satelliten. Die zweistufige Spectrum-Rakete soll Nutzlasten von bis zu eintausend Kilogramm in erdnahe Umlaufbahnen befördern.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.