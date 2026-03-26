Raumfahrt
Testflug von deutscher Spectrum-Rakete kurz vor dem Start abgesagt

Der zweite Testflug einer deutschen Spectrum-Rakete ist unmittelbar vor dem Start abgesagt worden.

    Die Startrampe des deutschen Unternehmens Isar Aerospace im norwegischen Andöy
    Die Startrampe des deutschen Unternehmens Isar Aerospace im norwegischen Andöy (picture alliance / dpa / Soeren Stache)
    Wie in einer Live-Übertragung aus dem norwegischen Andöya zu sehen war, wurde der Countdown abgebrochen. Der Grund ist nicht bekannt. Der Start war wegen des Wetters bereits mehrfach verschoben worden.
    Das Raumfahrt-Start-Up Isar Aerospace aus Ottobrunn bei München baut Trägerraketen für den Transport kleiner und mittelgroßer Satelliten. Die zweistufige Spectrum-Rakete soll Nutzlasten von bis zu eintausend Kilogramm in erdnahe Umlaufbahnen befördern.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.