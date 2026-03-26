Wie in einer Live-Übertragung aus dem norwegischen Andöya zu sehen war, wurde der Countdown abgebrochen. Verantwortlich dafür war ein norwegisches Fischerboot. Es hatte nach Angaben des Raumfahrt-Unternehmens "Isar Aerospace" die maritime Sicherheitszone um den Weltraumbahnhof nicht rechtzeitig verlassen. Der Start war wegen des Wetters bereits zuvor mehrfach verschoben worden.
"Isar Aerospace" aus Ottobrunn bei München baut Trägerraketen für den Transport kleiner und mittelgroßer Satelliten. Die zweistufige Spectrum-Rakete soll Nutzlasten von bis zu eintausend Kilogramm in erdnahe Umlaufbahnen befördern.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.