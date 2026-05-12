Texas verklagt Netflix. (IMAGO / SOPA Images / Algi Febri Sugita)

Der Streamingdienst spähe seine Kunden aus, erklärte die Staatsanwaltschaft. Netflix sammle Daten zu Sehgewohnheiten und Präferenzen, verkaufe diese weiter an Werbekunden und verdiene damit jährlich Milliarden von Dollar. In der Klageschrift heißt es: "Wenn Sie Netflix schauen, beobachtet Netflix Sie."

Außerdem wird das Unternehmen beschuldigt, junge Zuschauer süchtig nach seinen Inhalten zu machen. Die Staatsanwaltschaft verweist auf die "Autoplay"-Funktion, die nach dem Ende eines Videos sofort ein weiteres startet. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert, kann aber deaktiviert werden.

Netflix bezeichnete die Klage als unbegründet. Man nehme den Datenschutz ernst und halte sich an die Gesetze.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.