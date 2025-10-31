Südliches Afrika

Arbeiter ordnen Kleidung in einer Textilfabrik in Maseru. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Wang Guansen)

Im Zentrum der Hauptstadt Maseru gingen der Nachrichtenagentur AFP zufolge mehrere hundert Beschäftigte auf die Straße. Sie forderten die Regierung auf, mit den USA Verhandlungen aufzunehmen. Seit Juli erheben die USA für importierte Kleidung aus Lesotho einen Zollsatz von 15 Prozent und damit mehr als aus anderen afrikanischen Ländern. Die Gewerkschaften befürchten deshalb den Verlust tausender Jobs.

Die Textilindustrie ist der größte Arbeitgeber in Lesotho und produziert unter anderem Jeans für bekannte US-Marken.

