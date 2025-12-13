Grenzkonflikt

Löscharbeiten in der thailändischen Provinz Surin nach einem kambodschanischen Raketenangriff. (AP / dpa / Wason Wanichakorn)

Trump hatte gestern Abend nach einem Telefonat mit dem thailändischen Regierungschef Charnvirakul und dem kambodschanischen Ministerpräsidenten Manet erklärt, beide Seiten hätten ein Ende der Gefechte und die Rückkehr zum Friedensabkommen zugesichert. Charnvirakul sagte nun aber in Bangkok, es gebe keine Waffenruhe, solange Kambodscha nicht das Feuer einstelle. Nach Angaben der kambodschanischen Regierung setzte Thailand seine Luftangriffe im Grenzgebiet fort.

Ende Oktober hatten die zwei Regierungschefs im Beisein von Trump eine Friedensvereinbarung unterzeichnet. Beide Länder warfen sich in der Folge aber gegenseitig immer wieder vor, diese zu verletzen. Wegen der Kämpfe sind hunderttausende Bewohner der Region auf der Flucht. Hintergrund sind Grenzstreitigkeiten.

