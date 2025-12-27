Gemeinsame Erklärung

Thailand und Kambodscha haben ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. (dpa-news/Uncredited/Agence Kampuchea Pres)

Einer gemeinsamen Erklärung zufolge, die von Kambodscha herausgegeben wurde, soll sie heute früh bereits in Kraft getreten sein. Die Vereinbarung gelte für alle Arten von Waffen und umfasse Angriffe auf zivile und militärische Ziele, hieß es. Beide Seiten kündigten zudem an, alle Truppenbewegungen einzustellen. Den in den Grenzgebieten lebenden Zivilisten soll eine rasche Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht werden. Die Erklärung wurde von den Verteidigungsministern beider Seiten unterzeichnet.

Der seit vielen Jahren schwelende Grenzkonflikt zwischen den Nachbarländern war im Dezember neu aufgeflammt. Nach offiziellen Angaben wurden seitdem mindestens 47 Menschen getötet. Etwa eine Million Menschen wurden vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.