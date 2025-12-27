Gemeinsame Erklärung

Beide Seiten kündigten zudem an, alle Truppenbewegungen einzustellen. Den in den Grenzgebieten lebenden Zivilisten soll eine rasche Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht werden. Die Erklärung wurde von den Verteidigungsministern beider Seiten unterzeichnet.
UNO-Generalsekretär und China reagieren erfreut
UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte die Waffenruhe. Es sei ein wichtiger Schritt Richtung dauerhaften Frieden und zur Linderung des Leids der Zivilbevölkerung.
Das chinesische Außenministerim teilte mit, man werde weiter zwischen beiden Seiten vermitteln, um den Frieden in der Region zu aufzubauen.
Der seit vielen Jahren schwelende Grenzkonflikt zwischen den Nachbarländern war im Dezember neu aufgeflammt. Nach offiziellen Angaben wurden seitdem mindestens 47 Menschen getötet. Etwa eine Million Menschen wurden vertrieben.
