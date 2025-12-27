Gemeinsame Erklärung

Thailand und Kambodscha einigen sich auf "sofortige" Waffenruhe - UNO-Generalsekretär reagiert erfreut

Thailand und Kambodscha haben sich in ihrem Grenzkonflikt auf eine sofortige Waffenruhe geeinigt. Einer gemeinsamen Erklärung zufolge, die von Kambodscha herausgegeben wurde, soll sie heute früh bereits in Kraft getreten sein. Die Vereinbarung gelte für alle Arten von Waffen und umfasse Angriffe auf zivile und militärische Ziele, hieß es.