Gemeinsame Erklärung
Thailand und Kambodscha einigen sich auf "sofortige" Waffenruhe - UNO-Generalsekretär reagiert erfreut

Thailand und Kambodscha haben sich in ihrem Grenzkonflikt auf eine sofortige Waffenruhe geeinigt. Einer gemeinsamen Erklärung zufolge, die von Kambodscha herausgegeben wurde, soll sie heute früh bereits in Kraft getreten sein. Die Vereinbarung gelte für alle Arten von Waffen und umfasse Angriffe auf zivile und militärische Ziele, hieß es.

    Das Foto zeigt den kambodschanischen Verteidigungsminister Tea Seiha (l) mit dem thailändischen Verteidigungsminister Natthaphon.
    Thailand und Kambodscha haben ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. (dpa-news/Uncredited/Agence Kampuchea Pres)
    Beide Seiten kündigten zudem an, alle Truppenbewegungen einzustellen. Den in den Grenzgebieten lebenden Zivilisten soll eine rasche Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht werden. Die Erklärung wurde von den Verteidigungsministern beider Seiten unterzeichnet.  

    UNO-Generalsekretär und China reagieren erfreut

    UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte die Waffenruhe. Es sei ein wichtiger Schritt Richtung dauerhaften Frieden und zur Linderung des Leids der Zivilbevölkerung.
    Das chinesische Außenministerim teilte mit, man werde weiter zwischen beiden Seiten vermitteln, um den Frieden in der Region zu aufzubauen.
    Der seit vielen Jahren schwelende Grenzkonflikt zwischen den Nachbarländern war im Dezember neu aufgeflammt. Nach offiziellen Angaben wurden seitdem mindestens 47 Menschen getötet. Etwa eine Million Menschen wurden vertrieben.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Thailand und Kambodscha einigen sich auf Waffenruhe
    Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.