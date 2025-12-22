Grenzkonflikt

Wie Thailands Außenminister Sihasak mitteilte, wird es dazu ein Treffen in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur geben. Das vereinbarten die beiden Länder nach Vermittlung der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN. US-Präsident Trump hatte Thailand und Kambodscha bereits Ende Oktober zur Unterzeichnung eines Friedensabkommens gedrängt und den seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt für beendet erklärt. Vor zwei Wochen flammten die Kämpfe jedoch wieder auf. Mehr als 40 Menschen wurden getötet.
