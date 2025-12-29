Nach Vermittlung durch China

China lädt Thailand und Kambodscha zu Gesprächen ein. (Uncredited/Agence Kampuchea Press/AP/dpa)

Wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldet, wurde beim Treffen der Außenminister der drei Länder vereinbart, die bestehende Waffenruhe schrittweise zu festigten und gegenseitige Kontakte wiederaufzunehmen.

Thailand und Kambodscha hatten sich nach wochenlangen Gefechten entlang ihrer gemeinsamen Grenze am Samstag auf eine sofortige Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll zunächst für 72 Stunden überwacht werden. Nach offiziellen Angaben kamen bei den Kämpfen mehr als 100 Menschen ums Leben, Hunderttausende wurden auf beiden Seiten der Grenze in die Flucht getrieben. Hintergrund der Feindseligkeiten ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.