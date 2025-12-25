Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha: Kambodschanische Zivilisten fliehen aus dem Bezirk Srei Snam in der kambodschanischen Provinz Siem Reap. (doa-news/Agence Kampuchea Presse)

Die Verhandlungen sollen auf Sekretärsebene stattfinden. Im Fall eines positiven Verlaufs könne es am Samstag Gespräche von Ministern beider Länder geben, hieß es. Gestern hatten sich bereits hochrangige Militärvertreter zu einem ersten kurzen Gespräch getroffen.

Bei den im Dezember erneut aufgeflammten Kämpfen zwischen Thailand und Kambodscha wurden nach Behördenangaben bislang mehr als 40 Menschen getötet und über 900.000 vertrieben. Beide Seiten beschuldigen einander, die Zusammenstöße ausgelöst zu haben, und berufen sich jeweils auf ihr Recht auf Selbstverteidigung. Hintergrund sind unklare Grenzziehungen aus der französischen Kolonialherrschaft. Internationale Friedensbemühungen sind bislang gescheitert.

