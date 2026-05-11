Südostasien

Der ehemalige thailändische Premierminister Thaksin Shinawatra ist frei. (picture alliance/Anadolu/Adryel Talamantes)

Der 76-Jährige wurde vor dem Gefängnis in Bangkok von Angehörigen und Unterstützern in Empfang genommen. Thaksin verbüßte seit September eine einjährige Haftstrafe. Die verbleibenden vier Monate wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Hintergrund der Haft ist eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Dieser urteilte im vergangenen Herbst, dass Thaksin im Jahr 2023 eine damalige Haftstrafe unrechtmäßig auf der Privatstation eines Krankenhauses verbracht hatte. Das Gericht entschied, dass er diese Strafe nun doch verbüßen musste. Thaksin war 2023 nach seiner Rückkehr aus dem Exil wegen Korruption und Machtmissbrauch verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.