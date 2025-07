Thailands Ministerpräsidentin Shinawatra wurde ihres Amts enthoben. (AP/Sakchai Lalit)

Das Gericht nahm eine Petition für ihre Absetzung an, wie in Bangkok mitgeteilt wurde. Paetongtarn steht wegen ihrer Reaktion auf einen Grenzzwischenfall Ende Mai in der Kritik, bei dem ein kambodschanischer Soldat getötet wurde. In einem öffentlich bekannt gewordenen Telefonat zwischen ihr und dem kambodschanischen Senatspräsidenten Hun Sen nannte Paetongtarn den für den Zwischenfall verantwortlichen thailändischen Offizier einen Gegner, den mit ihrer Familie befreundeten Hun Sen dagegen "Onkel". Ihr wichtigster Koalitionspartner verließ daraufhin die Regierung. Es gab Massenproteste, auf denen ihr Rücktritt gefordert wurde.

