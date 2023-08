Robbie Robertson (hier auf einem Archivbild links neben seinem früheren "The Band"-Kollegen Garth Hudson) (dpa / Warren Toda)

Der Mitbegründer der Gruppe "The Band" hatte zuletzt noch mit Regisseur Martin Scorsese an dem Soundtrack für dessen neuen Film "Killers of the Flower Moon" zusammengearbeitet. "The Band" wurde in den 1960er Jahren als Begleitgruppe von Bob Dylan berühmt. Später veröffentlichte die Gruppe eigene Alben, darunter "Music from Big Pink" und "The Last Waltz".

Gestern Abend wurde zudem der Tod des US-Folkmusikers Sixto Rodriguez im Alter von 81 Jahren gemeldet. Er war vor allem als Protagonist der Dokumentation "Searching for Sugarman" berühmt. Der Film erhielt 2013 einen Oscar.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.