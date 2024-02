Die Kosmetik-Kette "The Body Shop" hat Insolvenz angemeldet. (epa Kiyoshi Ota / dpa / epa Kiyoshi Ota)

Die Kanzlei FRP werde das Insolvenzverfahren und die Umstrukturierung leiten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ziel sei die "Wiederbelebung dieser ikonischen Marke". The Body Shop hat in Großbritannien rund 200 Filialen. Die Geschäfte in anderen Ländern sind zunächst nicht betroffen. Die Kosmetikkette ist auch in Deutschland vertreten. Insgesamt gibt es Filialen in 89 Märkten mit rund 7.000 Beschäftigten; Hauptsitz ist London.

"The Body Shop" war 1976 von Anita Roddick im britischen Brighton gegründet worden. Die Tierschützerin verkaufte "ethisch vertretbare und naturbasierte Inhaltsstoffe aus aller Welt, in einer Verpackung, die ohne Schnickschnack auskam und zudem leicht nachgefüllt werden konnte", wie es auf der Unternehmensseite heißt. Das erste Geschäft war bereits in der Markenfarbe dunkelgrün gehalten.

2006 wurde die Kette vom französischen Konzern L'Oréal übernommen. 2017 ging das Unternehmen an den brasilianischen Konkurrenten Natura Cosméticos, 2023 dann an den deutschen Investmentfonds Aurelius.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.