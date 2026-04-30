Das Entwicklerteam des Spiels "The Darkest Files" nach dem Gewinn des Deutschen Computerspielpreises 2026. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

In dem vom Berliner Studio Paintbucket Games entwickelten Spiel schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle einer Staatsanwältin in der Nachkriegszeit und bringen gegen Widerstände NS-Verbrechen vor Gericht. Diese beruhen auf realen, historisch dokumentierten Fällen. Die Jury lobte: "The Darkest Files gelingt es in bemerkenswerter Weise, die Balance zwischen inhaltlicher Tiefe und spielerischer Leichtigkeit konstant zu halten.

Der Deutsche Computerspielpreis gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche für Produktionen aus Deutschland. Es gibt 15 Kategorien. Sie sind mit insgesamt 800.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird seit 2009 von der Bundesregierung - vertreten durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt - und dem Verband der deutschen Games-Branche Game verliehen. Es können in den nationalen Kategorien nur Spiele eingereicht werden, die zu mindestens 80 Prozent in Deutschland entwickelt wurden.

Milliardenumsätze durch Gamesbranche

Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Bär, erklärte, die Games-Branche sei einer der wichtigsten und wirtschaftlich stärksten Teile der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Branche zeige, dass es möglich sei, im international hart umkämpften Wettbewerb auch vom deutschen Standort aus erfolgreich zu sein.

Laut Analysten gehört Deutschland zwar zu den bedeutendsten Absatzmärkten der Welt, der Anteil deutscher Produktionen hat international aber eine vergleichsweise geringe Bedeutung. Computerspiele machen weltweit inzwischen einen der größten Unterhaltungsmärkte aus. Mit jährlichen Umsätzen in dreistelliger Milliardenhöhe setzt die Branche deutlich mehr um als die Kino- und Musikindustrie zusammengenommen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.