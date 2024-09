Journalismus

Theodor-Wolff-Preis unter anderem an Journalistin Helene Bubrowski

Fünf Journalistinnen und Journalisten haben den Theodor-Wolff-Preis als eine der wichtigsten journalistischen Auszeichnungen in Deutschland erhalten. In der Kategorie "Reportage" gewann Issio Ehrich mit einem Text in der "Zeit" über politische Konflikte in Niger. Die Ehrung in der Kategorie "Meinung" nahm Helene Bubrowski entgegen, die zum Jahreswechsel in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" für mehr Gelassenheit warb.