Theologin Margot Käßmann. (picture alliance / dpa / Patrick Seeger)

Diese erfolge beispielsweise in der Sprache, da Begriffe wie "Helden", "Blutzoll", "Tapferkeit" oder "Kriegstüchtigkeit" inzwischen selbstverständlich von Medien und Politik genutzt würden, sagte Käßmann der "Badischen Zeitung". Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland kritisierte zudem, dass in Medien nur noch über Rüstung gesprochen werde, nicht aber über Frieden und Diplomatie.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.