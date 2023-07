Der baden-württembergische FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer wurde wiedergewählt. (picture alliance / dpa / Stefan Puchner)

Er erhielt beim Landesparteitag in Heidenheim 78,2 Prozent der Stimmen - vor zwei Jahren waren es noch 88,1 Prozent gewesen. Es komme nun darauf an, die FDP mit souveräner Gelassenheit im Bund und im Land weiter zu profilieren, betonte Theurer. Der 56-Jährige führt die Partei in Baden-Württemberg seit 2013 an. Er ist auch Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium.

