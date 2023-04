Ost-West-Debatte

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) moniert über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Pauschalisierungen zwischen West- und Ostdeutschland. (imago / IPON)



Er hob hervor: "Die deutsche Wiedervereinigung ist nicht nur ein politischer, rechtlicher, ökonomischer Prozess, sondern auch wesentlich schwierigerer Prozess der Verständigung, der Kommunikation, der Veränderungen von Mentalitäten und Einstellungen und des Selbstverständnisses." Der SPD-Politiker beobachtet vor allem eine West-Ost-Ungleichheit der Sicherheiten und Gewissheiten. Gerade diejenigen, die sich als Ostdeutsche empfänden, müssten sich ausdrücklich dagegen wehren, verlangte Thierse beim " Sachsensofa ."Er hob hervor: "Die deutsche Wiedervereinigung ist nicht nur ein politischer, rechtlicher, ökonomischer Prozess, sondern auch wesentlich schwierigerer Prozess der Verständigung, der Kommunikation, der Veränderungen von Mentalitäten und Einstellungen und des Selbstverständnisses." Der SPD-Politiker beobachtet vor allem eine West-Ost-Ungleichheit der Sicherheiten und Gewissheiten.

Theologe Arnold: Mehr öffentliche Debatten notwendig

Der Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, Thomas Arnold, setzt sich für einen stärkeren öffentlichen Austausch zwischen den verschiedenen Landesteilen in Deutschland ein. Er betonte insbesondere den unterschiedlichen Erfahrungsschatz zwischen Ost und West. Arnold sagte im Deutschlandfunk, es brauche gemeinsame Debatten außerhalb des Parlaments, beispielsweise durch öffentliche Veranstaltungen. Durch eine lebendige Debattenkultur könnten die Unterschiede und Perspektiven aller Landesteile, nicht nur Osten und Westen, verdeutlicht werden. So könne man sich gemeinsam auf die Zukunft ausrichten.

Arnold setzt sich dafür ein, unterschiedliche Einschätzungen etwa zum Umgang mit Russland zu beachten. Im Osten habe es in der Vergangenheit andere Erfahrungen gegeben. Das müsse berücksichtigt und beachtet werden. Arnold ergänzte allerdings, er halte die Aussage, es gebe eine gänzlich fehlende Repräsentation des Ostens, für falsch.

Gemeinsame Erinnerungskultur trotz unterschiedlicher Erfahrungen

Ein weiteres Beispiel für mehr Austausch sei die gemeinsame Erinnerung an Ereignisse, mit denen in den Landesteilen unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden. Arnold sagte, im vergangenen Jahr sei ein großer Festakt zum 70-jährigen Jubiläum der Sozialen Marktwirtschaft veranstaltet worden. Daher könne in diesem Jahr auch bundesweit des DDR-Volksaufstands am 17. Juni 1953 gedacht werden.