Nach anhaltender Kritik

Es gehe nun darum, "einen weiteren Rufschaden von 'ttt' und Thilo Mischke abzuwenden". Zuvor hatten sich zahlreiche Kulturschaffende mit einem offenen Brief gegen ein Engagement Mischkes als Moderator des Kulturmagazins ausgesprochen. In dem Schreiben hieß es, eine Zusammenarbeit mit Mischke schließe man aus. Weiter heißt es in dem Brief an die Programmverantwortlichen der beteiligten öffentlich-rechtlichen ARD-Anstalten , man sei "bestürzt über diese Personalentscheidung der ARD, mit der die Kultursendung 'ttt – titel thesen temperamente' nachhaltig beschädigt wird".