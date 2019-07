Im Oktober 2018 hat er "All these things", sein achtes Album veröffentlicht, ein sehr intensives Werk, in dessen Texten er sein Leben kurz vor dem 40. Geburtstag Revue passieren lässt. Dybdahl ist bekannt für sanfte, melancholische Songs und setzt diesmal weniger auf Folk, stattdessen auf bluesige, jazzige, Americana-beeinflusste Kompositionen. Im Februar war er im Quintett mit dem neuen Material auf Tour durch die europäischen Hauptstädte London, Paris, Brüssel sowie Amsterdam und machte auch in Deutschland Station.

Thomas Dybdahl, Gitarre/Gesang

Ole Morten Vågan, Bass

Lars Horntveth, Keyboard

Gard Nilssen, Schlagzeug

Vegard Lien Bjerkan, Orgel/Synth

Aufnahme vom 19.2.2019 aus dem Frannz Club, Berlin

Teil 1 lief am 12.7.2019.