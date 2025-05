TV-Entertainer

Thomas Gottschalk hat sich von der Samstagabendunterhaltung verabschiedet (Archivbild) (dpa / Philipp von Ditfurth)

Der Entertainer verwies bei RTL auf seinen anstehenden 75. Geburtstag. Das sei für einen Moderator der Punkt, an dem man sich selber rausnehmen sollte, sagte Gottschalk. Außerdem müsse Schluss sein, wenn man älter sei als der Papst.

Gottschalk ist einer der erfolgreichsten Showmaster im deutschen Fernsehen. Jahrelang moderierte er den ZDF-Showklassiker "Wetten, dass..?". Zuletzt war er unter anderem regelmäßig am Samstagabend bei RTL zu sehen. Anfang Dezember will er noch einmal in einer Abschiedssendung auftreten.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.