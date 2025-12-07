Letzte Sendung

Die letzte Moderation von Thomas Gottschalk (l.) - Kollege Günther Jauch spendet Applaus. (Julia Feldhagen / RTL / dpa / Julia Feldhagen)

Gottschalk kündigte an, in Rente zu gehen. "Es ist schon so, dass man das Gefühl hat, dass man es hinter sich hat in irgendeiner Form", sagte er in einem Gespräch mit Co-Moderator Günther Jauch. Angst, dass es ihm langweilig werde, habe er nicht - falls doch, werde er bei Jauch anrufen. Gottschalk, Jauch und Barbara Schöneberger bildeten seit 2018 das Moderationsteam der RTL-Spielshow.

"Wetten, dass wir Thommy vermissen"

Der vor allem mit der ZDF-Show "Wetten, dass..?" über viele Jahre erfolgreiche Gottschalk sprach mit Jauch auch über seine Krebserkrankung, die er kürzlich öffentlich gemacht hatte. Sein Krebs sei "sehr selten und auch sehr gefährlich". Nach einer OP gehe er aber nun optimistisch in die anstehenden Nachsorgeuntersuchungen. Gottschalk hatte seine Erkrankung öffentlich gemacht, nachdem ihm bei seinen Auftritten bei der Bambi-Verleihung und bei der Verleihung des Medienpreises Romy Aussetzer unterlaufen waren und er verwirrt wirkte. In Interviews erklärte er dies mit den starken Schmerzmitteln, die er nehmen müsse.

Das Publikum feierte den Entertainer. "Thomas, du bist eine Legende", stand auf einem selbst gemalten Schild, "Wetten, dass wir Thommy vermissen" auf einem anderen.

