Magnum-Fotograf

Der Fotograf Thomas Höpker vor seinem berühmten Foto "New York, 11. September 2001" (Archivbild). (picture alliance / dpa/ Stefan Sauer)

Der gebürtige Münchner starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Agentur Magnum Photos mitteilte. Hoepker litt an Alzheimer. Er war Urheber einiger der bekanntesten Fotografien der vergangenen Jahrzehnte. Darunter waren etwa ein Porträt der Boxlegende Muhammad Ali und eine Aufnahme von den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Darauf ist eine Gruppe entspannt zusammensitzender junger Menschen am East River in New York zu sehen, während am Himmel dichte Rauchschwaden nach den Angriffen auf das World Trade Center aufsteigen.

