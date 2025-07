Fußball

Thomas Müller setzt seine Karriere "überm großen Teich" fort

Thomas Müller wird offenbar in Zukunft in den USA Fußball spielen. In einem Video auf YouTube sagte der Fußballer mit Cowboy-Hut auf dem Kopf, dass es für ihn nach 25 Jahren beim FC Bayern "übern großen Teich" gehe. Wohin genau ihn seine Reise führen wird, ließ Müller in dem kurzen Clip offen.