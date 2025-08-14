Erste Pressekonferenz in Kanada

Thomas Müller wird in Vancouver empfangen. (AP / dpa / The Canadian Press / Darryl Dyck)

Es gebe eine Chance darauf, ergänzte Müller, nicht nur dieses, sondern auch nächstes Jahr. Über den herzlichen Empfang in Kanada äußerte sich Müller dankbar. "Ich weiß, dass ich ein bisschen einen Hype ausgelöst habe. Davon wollen wir so lange wie möglich profitieren", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014.

Vancouver Whitecaps: Thomas Müllers erster Einsatz in der MLS schon am Sonntag möglich

Bereits am Freitag soll Müller erstmals mit dem Team der Vancouver Whitecaps trainieren. Am Sonntag gegen Houston Dynamo FC rechnen die Club-Verantwortlichen um den deutschen Sportdirektor Axel Schuster mit Müllers Debüt in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS).

Müller hat bei den Vancouver Whitecaps einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison erhalten. Sein abgelaufener Kontrakt beim FC Bayern München war nicht verlängert worden. Nach langer Bedenkzeit und der Club-WM als Abschiedsturnier bei den Bayern entschied er sich für Nordamerika und gegen ein Karriereende. "Mein Körper fühlt sich noch viel zu fit an, um jetzt einfach aufzuhören. Ich bin sehr motiviert und einfach froh, hier zu sein", sagte Müller.

