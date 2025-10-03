Staatsoberhaupt

Guillaumes Vater hatte den Thronwechsel mit Verweis auf sein Alter bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Henri ist 70 Jahre alt. Neben Vertretern der Politik aus ganz Europa reisten auch König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden sowie König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien an. Luxemburgs Premierminister Frieden sprach von einem historischen Moment. Zahlreiche Menschen versammelten sich vor dem großherzoglichen Palast in Luxemburg-Stadt. Die Feiern zum Thronwechsel dauern bis Sonntag.
Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Der luxemburgische Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg existiert seit 1890.
