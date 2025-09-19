Abfallvermeidung

Das teilte Umweltminister Kummer von der Partei BSW mit. Grund sei die angespannte Haushaltslage des Landes. Der Reparaturbonus sei von vornherein als Modellprojekt angelegt worden. Ziel sei gewesen, die Akzeptanz für Reparaturen zu stärken. Kummer forderte den Bund zum Handeln auf.
Jährlich wurden mit dem Programm, bei dem Thüringen bundesweit Vorreiter war, Tausende Reparaturen von Handys, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Kühlschränken oder Elektroherden gefördert. Jeder Thüringer konnte dafür bis zu 100 Euro pro Jahr beantragen.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.