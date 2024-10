Mögliche Koalitionsgespräche

Mario Voigt, CDU-Vorsitzender in Thüringen und Fraktionschef im Landtag (Archivbild) (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Die Bundespolitik werde nicht in den Landtagen, sondern in Berlin gemacht, betonte Voigt. Das BSW hatte als Bedingung für eine mögliche Regierungsbeteiligung in Thüringen sowie in Brandenburg und Sachsen ein Bekenntnis gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen verlangt.

SPD-Generalsekretär Miersch forderte das BSW dazu auf, sich in den drei ostdeutschen Ländern kompromissbereit zu zeigen. Die SPD werde sich nicht erpressen lassen, sagte Miersch der Würzburger "Main-Post".

