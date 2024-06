Rückführung von Straftätern

Georg Maier (SPD), Innenminister von Thüringen (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Maier schloss konkrete Rückführungsabkommen mit der radikal-islamistischen Taliban aber aus. Stattdessen warb er für Gespräche mit Nachbarländern wie Pakistan. Das Land schiebe aus Sorge vor Terror auch Menschen nach Afghanistan ab. Das könne man gemeinsam tun, meinte Maier im Deutschlandfunk.

Hintergrund der Debatte ist das Messerattentat in Mannheim, bei dem ein mutmaßlicher Islamist aus Afghanistan einen Polizist getötet hatte. Maier betonte, das nationale Sicherheitsinteresse sehe er als wichtiger an als das Schutzinteresse von Extremisten. Solche Menschen sollten sich grundsätzlich nicht in Deutschland aufhalten, sagte der thüringische Innenminister.

Das Bundesinnenministerium prüft derzeit Möglichkeiten, die 2021 ausgesetzten Abschiebungen nach Afghanistan wieder aufzunehmen.

